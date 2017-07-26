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Дальнее зарубежье 26.07.2017 14:12

Суд ЕС выступил против исключения ХАМАС из списка террористических группировок

Суд ЕС в среду высказался за то, чтобы оставить палестинскую группировку ХАМАС в составленном Евросоюзом списке террористических организаций.

Таким образом, суд ЕС отменил принятое ранее решение суда первой инстанции об исключении ХАМАС из этого списка.

В коммюнике суда отмечается, что "не следовало исключать ХАМАС из европейского списка террористических группировок".

Кроме того, суд ЕС направил это дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение.

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Тэги: ЕС, ХАМАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]