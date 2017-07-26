Суд ЕС выступил против исключения ХАМАС из списка террористических группировок

Суд ЕС в среду высказался за то, чтобы оставить палестинскую группировку ХАМАС в составленном Евросоюзом списке террористических организаций.



Таким образом, суд ЕС отменил принятое ранее решение суда первой инстанции об исключении ХАМАС из этого списка.



В коммюнике суда отмечается, что "не следовало исключать ХАМАС из европейского списка террористических группировок".



Кроме того, суд ЕС направил это дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение.