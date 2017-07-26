Лидер венесуэльских оппозиционеров призвал военных не поддерживать правительство

Лидер оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопес в среду призвал военных в стране не вставать на сторону правительства страны и не поддерживать президента Николаса Мадуро.
"Я предлагаю вам не становиться сообщниками уничтожения республики, конституционного обмана, репрессий", - говорит он в видеообращении, опубликованном в его "Твиттере".
Л.Лопес также призвал военных и жителей Венесуэлы не позволять нарушать конституцию страны.
По словам лидера оппозиции, венесуэльцы должны продолжать выходить на протесты, чтобы властям страны не удалось сокрушить "решимость, силу и убеждения", которые они проявили.
Венесуэльцы должны пресечь попытку правительства страны уничтожить демократию через "мирную борьбу и глубокую приверженность демократии и миру", отметил оппозиционер.
В среду оппозиция начала в Венесуэле 48-часовую гражданскую забастовку.
Лидера оппозиции Л.Лопеса ранее перевели под домашний арест после трех лет заключения в военной тюрьме.
По информации суда, такое решение принято судом из-за состояния здоровья Л.Лопеса.
Лидера оппозиции арестовали в феврале 2014 года по обвинению в подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных демонстраций. Годом позже его приговорили почти к 14 годам лишения свободы.
Протесты акции, организованные оппозицией, активно идут в Венесуэле, начиная с апреля.
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