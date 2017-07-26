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Регион 26.07.2017 14:43

Жителей Грузии больше беспокоят проблемы занятости, чем территориальная целостность - опрос

Большинство жителей Грузии самой важной национальной проблемой называют отсутствие рабочих мест, свидетельствуют обнародованные в среду данные социологического исследования, проведенного Национально-демократическим институтом США (NDI).

Вопрос рабочих мест волнует 52% опрошенных, на втором месте бедность (31%), на третьем - территориальная целостность страны (30%). По данным опроса, далее следуют рост цен - 28%, доступное медицинское обслуживание (25%) и другие вопросы.

При этом 62% опрошенных не считают себя занятыми, из них 39% заявляют, что являются безработными и ищут работу.

На вопрос, насколько правильно развивается Грузия, мнения респондентов разделилось поровну. 31% опрошенных считают, что Грузия развивается правильно или в основном в правильном направлении, 31% - отрицают это, а 35% заявляют, что ничего не меняется.

Деятельность правительства как очень хорошую оценивает 1% респондентов, хорошую - 9%. Плохой работу правительства считают 23% опрошенных, очень плохой - 12%, средне - 52%.

Социологическое исследование проводилось по всей Грузии с 18 июня по 9 июля 2017 года. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2261 человек. Погрешность результатов опроса оценивается в 2,2%.

Исследование NDI было профинансировано Агентством международного развития правительства Великобритании. Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]