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Регион 26.07.2017 16:01

Вступление Грузии в НАТО и ЕС приемлемо для большинства опрошенных в стране граждан - опрос

Объявленная грузинским правительством цель вступления страны в НАТО и Евросоюз приемлема для большинства опрошенных в Грузии граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

Вступление в Евросоюз, по данным опубликованного в среду опроса, приемлемо для 77% опрошенных, а для 16% неприемлемо. При этом 62% опрошенных хотят вступления Грузии в ЕС.

Что касается НАТО, то вступление страны в альянс приемлемо для 66%, неприемлемо для 23%.

По данным опроса, 23% респондентов считают, что Грузия должна вступить в Евразийский союз, основанный Россией, Белоруссией и Казахстаном.

8% против вступления республики в какой-либо союз, а 6% не имеют ответа.

Отвечая на вопрос - принесет ли Грузии пользу введенный безвизовый режим со странами Евросоюза - 49% опрошенных ответили положительно, а 42% отрицательно.

Опрос NDI проводился в период с 18 июня по 9 июля текущего года. Всего в масштабах Грузии было опрошено 2261 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЕС, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]