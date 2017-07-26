Вступление Грузии в НАТО и ЕС приемлемо для большинства опрошенных в стране граждан - опрос

Объявленная грузинским правительством цель вступления страны в НАТО и Евросоюз приемлема для большинства опрошенных в Грузии граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

Вступление в Евросоюз, по данным опубликованного в среду опроса, приемлемо для 77% опрошенных, а для 16% неприемлемо. При этом 62% опрошенных хотят вступления Грузии в ЕС.

Что касается НАТО, то вступление страны в альянс приемлемо для 66%, неприемлемо для 23%.

По данным опроса, 23% респондентов считают, что Грузия должна вступить в Евразийский союз, основанный Россией, Белоруссией и Казахстаном.

8% против вступления республики в какой-либо союз, а 6% не имеют ответа.

Отвечая на вопрос - принесет ли Грузии пользу введенный безвизовый режим со странами Евросоюза - 49% опрошенных ответили положительно, а 42% отрицательно.

Опрос NDI проводился в период с 18 июня по 9 июля текущего года. Всего в масштабах Грузии было опрошено 2261 человек.