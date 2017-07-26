Мусульмане требуют убрать камеры видеонаблюдения со входов на Храмовую гору в Иерусалиме

Глава Верховного исламского комитета и бывший муфтий Иерусалима Икрема Сабри призвал мусульман не посещать Храмовую гору до тех пор, пока власти Израиля не распорядятся убрать камеры видеонаблюдения со входов на территорию религиозного комплекса, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

И.Сабри заявил, что демонтажа металлоискателей со входов на Храмовую гору недостаточно, и потребовал снять камеры видеонаблюдения. Вместе с тем он пообещал, что мусульмане продолжат акции протеста в Иерусалиме до тех пор, пока Израиль не удовлетворит это требование.

Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности при входе в комплекс, установив металлоискатели, после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.

Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору.

Несмотря на то, что власти Израиля жестко настаивали на необходимости установить металлоискатели, поскольку из-за отсутствия этой меры ранее преступникам 14 июля удалось пронести на территорию комплекса огнестрельное оружие, накануне рамки убрали со входов, оставив лишь камеры наблюдения.