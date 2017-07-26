Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9798 RUR   0.0284 GBR   2.214 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 23° 33° 28 Июл 24° 34° 29 Июл 26° 35°

Дальнее зарубежье 26.07.2017 15:00

Мусульмане требуют убрать камеры видеонаблюдения со входов на Храмовую гору в Иерусалиме

Глава Верховного исламского комитета и бывший муфтий Иерусалима Икрема Сабри призвал мусульман не посещать Храмовую гору до тех пор, пока власти Израиля не распорядятся убрать камеры видеонаблюдения со входов на территорию религиозного комплекса, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

И.Сабри заявил, что демонтажа металлоискателей со входов на Храмовую гору недостаточно, и потребовал снять камеры видеонаблюдения. Вместе с тем он пообещал, что мусульмане продолжат акции протеста в Иерусалиме до тех пор, пока Израиль не удовлетворит это требование.

Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности при входе в комплекс, установив металлоискатели, после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.

Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору.

Несмотря на то, что власти Израиля жестко настаивали на необходимости установить металлоискатели, поскольку из-за отсутствия этой меры ранее преступникам 14 июля удалось пронести на территорию комплекса огнестрельное оружие, накануне рамки убрали со входов, оставив лишь камеры наблюдения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, МУСУЛЬМАНЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Управление мусульман Кавказа протестует в связи с военными атаками Израиля против Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]