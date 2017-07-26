Талибы убили почти 30 афганских военных в провинции Кандагар, но и сами понесли значительные потери

Не менее 26 афганских военнослужащих погибли и еще 13 получили ранения во время атаки талибов на их базу в провинции Кандагар, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на данные властей страны.

По информации военных, в ходе многочасового боя 80 талибов погибли или были ранены.