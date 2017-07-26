ВС Азербайджана предпримут шаги для предотвращения армянских провокаций в зоне карабахского конфликта, заявляют в Баку

Вооруженные силы Азербайджана готовы и впредь противостоять провокациям, осуществляемым Арменией и обеспечить безопасность мирных азербайджанских граждан в населенных пунктах, расположенных в прифронтовой зоне, говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.
«Вооруженные сил Азербайджана предпринимают и будут предпринимать необходимые шаги по предотвращению предпринимаемых Арменией провокаций для обеспечения безопасности мирного азербайджанского населения, проживающего в зоне соприкосновения», - сказано в сообщении.
МИД и Минобороны отмечают, что ВС Армении продолжают провокации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и интенсивные обстрелы вдоль всей линии фронта и на армяно-азербайджанской границе с применением тяжелых орудий.
«Наряду с позициями ВС Азербайджана, армянская сторона целенаправленно и систематически держит под прицелом мирное население и гражданские объекты населенных пунктов», - подчеркивается в заявлении.
Целенаправленная активизация в июне и июле со стороны Армении провокационных шагов наблюдалась в период осуществления визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион и проведения важных встреч в направлении решения армяно-азербайджанского конфликта, на фоне призывов посредников карабахского урегулирования и международной общественности к началу субстантивных переговоров.
МИД и Минобороны также считают провокацией проведенный 19 июля сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана так называемые «выборы» «президента», которые не были признаны мировым сообществом.
«Таким образом, хроника событий демонстрирует, что Армения прибегает к провокациям с целью срыва переговорного процесса и сохранения существующего статус-кво. Международное сообщество должно в большей мере осудить подобные действия Армении. В противном случае, оставшись без наказания, Армения прибегнет к новым военным авантюрам», - сказано в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что неконструктивные действия Еревана создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности. «Необходим обязательный вывод войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана для прекращения конфликта и обеспечения мира и стабильности... Еще раз заявляем, что вся ответственность за совершаемые Арменией провокации и результаты продолжающейся оккупации Азербайджана полностью ложится на Ереван», - сказано в заявлении.
Р.Бабаев
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