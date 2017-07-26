Японская полиция задержала женщину, уничтожившую коллекцию скрипок экс-супруга стоимостью в почти $1 млн

Стражи порядка Японии задержали местную жительницу по подозрению в уничтожении 54 скрипок и 70 смычков на сумму около $950 тыс., которые принадлежали ее бывшему мужу, сообщает в среду японское агентство "Дзидзи".

Согласно версии следствия, 34-летняя Мидори Кавамия тайно проникла в дом своего бывшего супруга зимой 2014 года и уничтожила коллекцию музыкальных инструментов 62-летнего мужчины.

Одним из уничтоженных предметов коллекции оказалась итальянская скрипка стоимостью $445 тыс.

Во время инцидента пара находилась в процессе развода, который завершился только в 2016 году.