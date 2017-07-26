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Бизнес и законодательство 26.07.2017 15:11

В Азербайджане возбуждено еще одно уголовное дело по факту финансовых махинаций экс-главы Bank Standard

В Азербайджане возбуждено еще одно уголовное дело по факту финансовых махинаций, совершенных с участием бывшего председателя правления коммерческого банка «Bank Standard» Салима Кримана.

Согласно сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана, в отношении С.Кримана, а также учредителя и директора ООО «Harvest» Эмина Гулиева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК Азербайджана.

С.Криман и Э.Гулиев обвиняются в присвоении кредитных средств на сумму 11,679 млн манатов

«С.Криман и Э.Гулиев под видом приобретения 30% акций компании «Азеркартон» получили беззалоговые кредиты на общую сумму 10,749 млн манатов, из которых присвоили 3,091 млн манатов. Кроме того ими также были получены кредиты на общую сумму 8,588 млн манатов (для строительства дачи - ИФ), которые они присвоили и поделили между собой», - говорится в сообщении.

В отношении Э.Гулиева применена мера пресечения арест.

Следствие по делу ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: КОРРУПЦИЯ, ДЕЛО, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]