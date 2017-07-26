Суд Евросоюза запретил соглашение между ЕС и Канадой об обмене данными пассажиров авиакомпаний

Суд Европейского союза наложил запрет на заключение соглашения об обмене данными пассажиров авиакомпаний между ЕС и Канадой, поскольку оно нарушает право на неприкосновенность частной жизни, сообщает в среду "Дойче велле".



"Соглашение между ЕС и Канадой в обмене данными авиапассажиров, которое ранее две стороны признали необходимым в борьбе против террористических угроз, не может быть утверждено в настоящий момент в данном виде из-за несоответствия законам ЕС", - говорится в заявлении суда.



Как отмечает "Дойче велле", Брюсселю и Оттаве следует пересмотреть ряд положений документа, поскольку в нынешнем виде он позволяет собирать данные об авиапассажирах даже в случаях, когда острой террористической угрозы нет.



О заключении подобного соглашения стороны впервые договорились в 2014 году. В рамках соглашения предусматривался обмен перечнем сведений о человеке, которые авиакомпании могут получить при его регистрации на рейс, а также данные о платеже и пластиковой карте. Информация должна была храниться в течение пяти лет.