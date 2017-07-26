Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в среду, что Тегеран будет зеркально реагировать на любые попытки США по усилению ограничительных мер против Тегерана.
"Если враг переступает через некоторые пункты соглашения, мы будем поступать также, и если они переступят через соглашение в целом, мы тоже поступим также", - заявил Х.Рухани в эфире государственной телекомпании IRIB.
"Мы постоянно должны заниматься развитием и укреплением нашего оборонного потенциала независимо от мнения других, - отметил Х.Рухани. - Перед лицом санкций мы будем противостоять и давать зеркальный ответ".
25 июля Палата представителей приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против - трое. Для вступления этих мер в силу их должны одобрить Сенат США и затем подписать президент Дональд Трамп.
Блогер Лапшин не будет подавать апелляцию в Азербайджане, просит об экстрадиции в Израиль – адвокат
Президент Алиев наградил главу районной ИВ орденом «За Службу Родине»
ВС Азербайджана предпримут шаги для предотвращения армянских провокаций в зоне карабахского конфликта, заявляют в Баку
Азербайджанский Rabitabank увеличил в I полугодии активы на 21%
Курс манат/доллар на 27 июля - 1,701 AZN/$1
Банки в Азербайджане могут столкнуться с необходимостью вновь повышать капитал - Moody′s
В Таиланде в море выпустили более 1 тыс. черепах, дабы укрепить карму короля
Террористка-смертница, собиравшаяся устроить взрыв в Ростове-на-Дону, приговорена к трем годам колонии
Великобритания вслед за Францией планирует запретить продажу бензиновых автомобилей
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»