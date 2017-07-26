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Дальнее зарубежье 26.07.2017 16:03

Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в среду, что Тегеран будет зеркально реагировать на любые попытки США по усилению ограничительных мер против Тегерана.

"Если враг переступает через некоторые пункты соглашения, мы будем поступать также, и если они переступят через соглашение в целом, мы тоже поступим также", - заявил Х.Рухани в эфире государственной телекомпании IRIB.

"Мы постоянно должны заниматься развитием и укреплением нашего оборонного потенциала независимо от мнения других, - отметил Х.Рухани. - Перед лицом санкций мы будем противостоять и давать зеркальный ответ".

25 июля Палата представителей приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против - трое. Для вступления этих мер в силу их должны одобрить Сенат США и затем подписать президент Дональд Трамп.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]