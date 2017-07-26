Минтранс РФ настаивает на положительном эффекте отмены бесплатной нормы провоза багажа в самолетах

Отмена бесплатной нормы провоза багажа в самолетах при невозвратных билетах даст положительный эффект, считает глава Минтранса РФ Максим Соколов.



"На самом деле это очень эффективная мера. По сути это план по снижению стоимости авиаперевозок, и эта норма закона позволит тем, кто путешествует авиатранспортом без багажа реально снизить стоимость этой перевозки, цену билета. И это соответствует мировой практике", - заявил министр журналистам, предположив, что цены на невозвратные билеты могут снизиться на 10-20%.



Как сообщалось, накануне Совет Федерации одобрил изменения Воздушного кодекса, отменяющие норму бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов. Предполагается, что для возвратных билетов право пассажира сдавать в багаж не менее 10 кг без дополнительной оплаты сохраняется, но при невозвратных - норму бесплатного провоза багажа будет устанавливать сам перевозчик.



Вместе с тем предлагается изменить нормы провоза ручной клади в самолетах. Соответствующий нормативный акт в развитие нового закона готовит Минтранс. Проектом документа предусмотрено, что максимальный вес ручной клади "не может быть менее чем пять килограмм на одного пассажира". Дополнительно пассажир сможет бесплатно провезти находящиеся при нем дамскую сумочку или портфель, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли, складную кресло-коляску. Но в действующей редакции ФАП этот перечень значительно шире, в нем также есть верхняя одежда, печатные издания, фотоаппарат, видеокамера, портативный компьютер, телефон, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов. Предполагается, что теперь их придется взвешивать и добавлять к весу сумки или рюкзака, который пассажир берет с собой в салон самолета в качестве ручной клади.



Предложенные Минтрансом изменения правил провоза ручной клади успели вызвать недовольство спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Я сегодня ознакомился с проектом (нормативного акта Минтранса - ИФ), а там уже не восемь килограмм (бесплатной ручной клади - ИФ), а пять, уже нет верхней одежды, нет трости, которая, может быть, инвалиду понадобится. В чем возможны проблемы? В том, что завтра гражданин, придя на посадку, увидит, что туда уже не только сотовый телефон не входит, но уже и очки, и контактные линзы", - сказала В.Матвиенко. Спикер предположила, что министерство выпустило этот нормативный акт "впопыхах, потому что сенаторы его потребовали, и он носит провокационный характер". Она призвала министерство больше "не допускать таких глупостей". Кроме того, В.Матвиенко призвала Минтранс "наказать административно автора этого нормативного акта".



Инициатива по отмене норм бесплатного провоза багажа принадлежит крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Она была направлена на развитие лоукост-сегмента авиаперевозок в РФ и создание "Аэрофлотом" низкобюджетной авиакомпании.