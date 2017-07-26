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Происшествия 26.07.2017 16:35

Террористка-смертница, собиравшаяся устроить взрыв в Ростове-на-Дону, приговорена к трем годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Виктории Семеновой - третьей обвиняемой по делу о подготовке взрывов в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Подсудимая приговорена к трем годам в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год" - сообщил председательствующий по делу судья.

Как сообщалось, В.Семенова должна была стать непосредственным исполнителем террористического акта путем самоподрыва. После задержания она признала свою вину, активно сотрудничала со следствием и выступила свидетелем по делу двух других фигуранток - Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной. Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.

Т.Карпенко и Н.Гришина обвиняются в приготовлении к теракту, содействию террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.30, ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205.1, ч.2 ст.222.1 УК РФ).

По данным СКР, Т.Карпенко и Н.Гришина являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют взгляды запрещенных в РФ международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство".

Как полагает следствие, в период с октября 2015 по январь 2016 года обвиняемые намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров города Ростов-на-Дону.

Для этого женщины подготовили взрывчатые вещества и взрывные устройства, наполненные шурупами в качестве поражающих элементов, и поместили все это в жилет-разгрузку. Кроме того, они склоняли к совершению теракта еще одну участницу - В.Семенову. Взрывное устройство находилось у нее дома.

Благодаря своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов преступление было предотвращено.

Обвиняемые содержатся под стражей.

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, СМЕРТНИЦА, ПРИГОВОР


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