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Дальнее зарубежье 26.07.2017 16:58

Брюссель готов начать санкционную процедуру против Польши, как только закон о реформе судов в этой стране будет опубликован - ЕК

Еврокомиссия (ЕК) может запустить санкционную процедуру в отношении Польши, судебная реформа которой, по мнению Брюсселя, подрывает независимость судебной системы страны.

"Польша, как любая страна ЕС, имеет полное право реформировать свою судебную систему, но только при полном уважении своей конституции и законодательства ЕС, подписанного и ратифицированного польским государством", - заявил первый зампред ЕК Франс Тиммерманс в среду на пресс-конференции.

Исполнительная коллегия ЕС рассмотрела на своем заседании ситуацию с судебной реформой в Польше и сделала вывод, что ситуация по-прежнему неудовлетворительна, при этом отметив, что президент Анджей Дуда наложил свое вето на два самых противоречивых законопроекта, и это положительный момент.

Однако А.Дуда подписал два других законопроекта, которые критиковал Брюссель, в том числе о работе судов ординарной юрисдикции. Как только этот закон будет официально опубликован, ЕК пошлет Варшаве предупреждение о начале санкционной процедуры.

"Все граждане ЕС имеют право на справедливый суд, - подчеркнул Ф.Тиммерманс. - Разделение властей - это фундаментальный принцип демократии в ЕС. Мы хотим, чтобы в Польше были независимые судьи, который действуют не по звонку от министра или политической партии".

Ф.Тиммерманс назвал основные претензии Брюсселя: в частности, установление разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин, придание министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда.

Еврокомиссия просит польские власти решить эти проблемы в течение одного месяца. Она призывает, в частности, не принимать какие-либо меры для увольнения или принудительного выхода на пенсию судей Верховного суда. Если такая мера будет принята, она готова немедленно инициировать санкционную процедуру по статье 7 Договора о функционировании ЕС.

Официальное предупреждение со стороны ЕС может быть принято в Совете ЕС четырьмя пятыми голосов государств-членов.

В то же время Еврокомиссия напоминает Варшаве о своем предложении провести конструктивный диалог с польским правительством.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, РЕФОРМА, ЕК


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