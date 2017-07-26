Глава ЦИК РФ обещает технологические новации к выборам президента РФ

Власти всех субъектов страны должны обеспечить отсутствие фальсификаций на президентских выборах в 2018 году, их максимально прозрачное проведение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главами Северного Кавказа в среду в Пятигорске.



"Необходимо вызвать максимальное доверие у граждан, провести выборы президента на высоком уровне, "обкатать" новые технологии, а новаций к выборам президента будет много", - сказала Э.Памфилова.



По её словам, власти всех субъектов страны должны сделать все, чтобы выборы президента прошли без фальсификаций.



"На порядок важнее, как воспринимают выборы люди, насколько высок уровень доверия граждан. Над этим и будем работать", - добавила она.