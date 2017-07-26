Большинство банков в Азербайджане в 2017г будут убыточными - Moody′s

Большинство банков в Азербайджане в 2017 году будет работать с убытком, считает младший вице-президент рейтингового агентства Moody′s Investors Service, аналитик Мария Малюкова.

«Moody′s ожидает, что большинство азербайджанских банков в 2017 году будет работать с убытком, поскольку расходы по кредитам превышают доходы, а чистая процентная маржа остается узкой», - сказала М.Малюкова, слова которой приводятся в сообщении агентства.

По ее словам, существующие резервы на потери по займам недостаточны для покрытия всех проблемных кредитов, что усугубляет дальнейшие потребности в резервах.

«Кроме того, из-за нехеджированных открытых коротких позиций в иностранной валюте во многих банках, система остается уязвимой к колебаниям курса валют», - сказала М.Малюкова, комментируя отчет Moody′s «Банки в Азербайджане: слабые условия работы и валютные риски сдерживают кредитоспособность банков».

По прогнозам агентства, эффективность банков в Азербайджане будет оставаться ограниченной из-за слабой операционной среды и высоких валютных рисков.

«Мы ожидаем, что продолжение экономического спада в 2017 году в сочетании со слабым кредитным спросом и высокой инфляцией будут сдерживать рост кредитования банков Азербайджана», - сказала М.Малюкова.

По прогнозам Moody′s, в этом году экономика Азербайджана сократится на 1% после серьезного спада в 2016 году, вернется к росту в 2018 году.

По ее мнению, низкое качество активов будет и далее ограничивать рентабельность и капитал банков после того, как уровень проблемных кредитов (включая просроченные и реструктурированные кредиты) в конце 2016 года увеличился до 30% всех кредитов в частных банках, рейтингуемых Moody′s, с 16% в 2015 году.

«Уровень проблемных кредитов будет оставаться высоким, учитывая неблагоприятные рыночные условия, ограниченные возможности заемщиков по обслуживанию их долга и их уязвимость к валютному риску», - считает М.Малюкова.

А.Ахундов