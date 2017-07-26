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Инфраструктура и тендеры 26.07.2017 16:32

MIDA отобрало подрядчиков для строительства 7 домов в жилом комплексе в Баку, стоимость контрактов превышает 22 млн манатов

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства определилось с подрядчиками строительства 7 жилых многоквартирных домов на территории жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

В частности, фирма "MEK-AN" будет строить три жилых 12-этажных дома (№20, 21 и 22). Стоимость подрядных работ составляет 9 млн 45 тыс. 180,6 манатов.

Кроме этого, ООО "Araz-Insaatci» получила подряд на строительство двух жилых домов (№18 – двухблочного 9-этажного и №19 – 12-этажного). Стоимость подрядных работ составляет 6 млн 186 тыс. 22,29 манатов.

Помимо этого, ООО "AS Tikinti" построит два жилых дома (№16 и №17 – двухблочных 9-этажных), включая нежилую территорию №44. Стоимость подрядных работ составляет 6 млн 818 тыс. 860,89 манатов.

"Со всеми компаниями заключены контракты 22 июня", - отметили в обществе.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года. Комплекс будет введен в строй в 2018 году.

Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, ЖИЛЬЕ, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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