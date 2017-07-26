Банки в Азербайджане могут столкнуться с необходимостью вновь повышать капитал - Moody′s

Банки в Азербайджане могут столкнуться с необходимостью вновь повышать капитал, считает младший вице-президент рейтингового агентства Moody′s Investors Service, аналитик Мария Малюкова.

«Капитальный буфер банков будет оставаться под давлением из повышенных кредитных потерь и валютных рисков. Еще одно возможное ужесточение регулирования может также потребовать дополнительной рекапитализации банков», - считает М.Малюкова, слова которой приводятся в отчете Moody′s «Банки в Азербайджане: слабые условия работы и валютные риски сдерживают кредитоспособность банков».

Агентство отмечает, что одним из ключевых рисков для финансирования банков является очень высокий уровень долларизации депозитов, составляющий 75% от общего объема депозитов по данным на конец 2016 года.

«Это привело к отсутствию ликвидности в местной валюте и значительным несоответствиям в иностранной валюте. Перспективы финансирования для азербайджанских банков ослаблены с учетом их неустойчивой клиентской депозитной базы и ограниченного и дорогостоящего доступа к рынкам долгового капитала», - подчеркнула М.Малюкова.

По оценкам Moody′s, недавнее решение правительства о реструктуризации внешнего долга Международного банка Азербайджана отражает изменение подхода к поддержке банковской отрасли и подчеркивает низкую степень предсказуемости его политики.

А.Ахундов