Банки в Азербайджане могут столкнуться с необходимостью вновь повышать капитал - Moody′s

Банки в Азербайджане могут столкнуться с необходимостью вновь повышать капитал, считает младший вице-президент рейтингового агентства Moody′s Investors Service, аналитик Мария Малюкова.
«Капитальный буфер банков будет оставаться под давлением из повышенных кредитных потерь и валютных рисков. Еще одно возможное ужесточение регулирования может также потребовать дополнительной рекапитализации банков», - считает М.Малюкова, слова которой приводятся в отчете Moody′s «Банки в Азербайджане: слабые условия работы и валютные риски сдерживают кредитоспособность банков».
Агентство отмечает, что одним из ключевых рисков для финансирования банков является очень высокий уровень долларизации депозитов, составляющий 75% от общего объема депозитов по данным на конец 2016 года.
«Это привело к отсутствию ликвидности в местной валюте и значительным несоответствиям в иностранной валюте. Перспективы финансирования для азербайджанских банков ослаблены с учетом их неустойчивой клиентской депозитной базы и ограниченного и дорогостоящего доступа к рынкам долгового капитала», - подчеркнула М.Малюкова.
По оценкам Moody′s, недавнее решение правительства о реструктуризации внешнего долга Международного банка Азербайджана отражает изменение подхода к поддержке банковской отрасли и подчеркивает низкую степень предсказуемости его политики.
А.Ахундов
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