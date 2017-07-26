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Регион 26.07.2017 17:10

Шойгу: РФ принимает симметричные меры в ответ на наращивание военного присутствия у ее границ, проводя мероприятия стратегического сдерживания

Россия повышает боевые возможности Южного военного округа в ответ на наращивание иностранного присутствия вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

"В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", - сказал С.Шойгу.

Он подчеркнул, что одним из важных шагов в этом направлении стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии.

"Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики", - отметил министр.

Он добавил, что все проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники.

"За последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружений и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления", - сказал С.Шойгу.

Он сообщил, что с начала года в Южном военном округе проведено более полутора тысяч учений, боевых стрельб и сборов.

"Таким образом, можно говорить о положительной динамике в организации и проведении мероприятий боевой подготовки", - заключил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СДЕРЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]