Шойгу: РФ принимает симметричные меры в ответ на наращивание военного присутствия у ее границ, проводя мероприятия стратегического сдерживания

Россия повышает боевые возможности Южного военного округа в ответ на наращивание иностранного присутствия вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.



"В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", - сказал С.Шойгу.



Он подчеркнул, что одним из важных шагов в этом направлении стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии.



"Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики", - отметил министр.



Он добавил, что все проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники.



"За последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружений и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления", - сказал С.Шойгу.



Он сообщил, что с начала года в Южном военном округе проведено более полутора тысяч учений, боевых стрельб и сборов.



"Таким образом, можно говорить о положительной динамике в организации и проведении мероприятий боевой подготовки", - заключил министр.