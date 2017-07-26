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Это интересно 26.07.2017 17:12

В Таиланде в море выпустили более 1 тыс. черепах, дабы укрепить карму короля

В честь дня рождения короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна школьники и военно-морские офицеры выпустили на волю 1066 черепах в рамках церемонии привлечения удачи и долголетия монарху, сообщают в среду западные СМИ.

Церемония прошла на военно-морской базе Саттапи в провинции Чонбури.

День рождения король Маха Вачиралонгкорн отпразднует 28 июля, ему исполнится 65 лет. Этот день был объявлен государственным праздником после того, как прошлый король Пхумипон Адульядет скончался в октябре прошлого года.

Многие буддисты в Таиланде считают освобождение животных и птиц, находящихся в неволе, способом накопления хорошей кармы. Кроме того, в Таиланде морские черепахи являются символом долголетия.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОЛЬ, ЧЕРЕПАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]