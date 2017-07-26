Президент Алиев наградил главу районной ИВ орденом «За Службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом «За Службу Родине» 2-й степени главы Исполнительной власти Самухского района Али Годжаева.

Соответствующее распоряжение президент подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

А.Годжаев награжден орденом за "активную общественно-политическую деятельность".

Р.Бабаев