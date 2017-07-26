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Внутренняя политика 26.07.2017 17:24

Президент Алиев наградил главу районной ИВ орденом «За Службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом «За Службу Родине» 2-й степени главы Исполнительной власти Самухского района Али Годжаева.

Соответствующее распоряжение президент подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

А.Годжаев награжден орденом за "активную общественно-политическую деятельность".

Р.Бабаев

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Тэги: ИВ, ГЛАВА, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]