Президент Алиев наградил главу районной ИВ орденом «За Службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом «За Службу Родине» 2-й степени главы Исполнительной власти Самухского района Али Годжаева.
Соответствующее распоряжение президент подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.
А.Годжаев награжден орденом за "активную общественно-политическую деятельность".
Р.Бабаев
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