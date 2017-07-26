Пожилая женщина стала жертвой взрыва в многоэтажном доме в Киеве

В девятиэтажном жилом доме на улице Бурмистенко в Киеве в среду произошел взрыв, вследствие которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом, один человек погиб, сообщило главное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о взрыве поступила в 15:52 местного времени. "Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. Один человек погиб - немолодая женщина. Ведутся работы по поиску вероятных потерпевших и предоставления им медицинской помощи", - говорится в сообщении.