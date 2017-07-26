Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9798 RUR   0.0284 GBR   2.214 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 23° 33° 28 Июл 24° 34° 29 Июл 26° 35°

СНГ 26.07.2017 17:44

Пожилая женщина стала жертвой взрыва в многоэтажном доме в Киеве

В девятиэтажном жилом доме на улице Бурмистенко в Киеве в среду произошел взрыв, вследствие которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом, один человек погиб, сообщило главное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о взрыве поступила в 15:52 местного времени. "Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. Один человек погиб - немолодая женщина. Ведутся работы по поиску вероятных потерпевших и предоставления им медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЗРЫВ, КИЕВ, ДОМ


Похожие новости


Бензовоз взорвался на нефтебазе в Одесской области, принадлежащей SOCAR На Украине объявлен траур из-за трагедии на шахте во Львовской области Граната взорвалась в магазине в Донецке, есть жертвы Женщина погибла, еще шесть человек пострадали при взрыве в кафе на АЗС в Киевской области - СМИ Причиной инцидента в днепропетровском трамвае стало неосторожное обращение пассажира с порохом, подтверждают в МВД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]