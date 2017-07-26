Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9798 RUR   0.0284 GBR   2.214 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 23° 33° 28 Июл 24° 34° 29 Июл 26° 35°

Дальнее зарубежье 26.07.2017 17:59

В центральной части ФРГ вышли из берегов реки, подтоплено метро в Берлине и Кельне

Сильные ливни привели к наводнению в центральной части Германии, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

В некоторых районах Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии из-за продолжающихся дождей вышли из берегов реки, затоплены улицы и подвалы жилых помещений.

Местные спасательные службы провели эвакуацию жителей из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов.

Немецкая метеорологическая служба объявила повышенный уровень опасности и предупредила, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится.

Кроме того, из-за ливней оказались затоплены несколько станций метрополитена в Кельне и в Берлине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛИВНИ, НАВОДНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]