Саакашвили лишен украинского гражданства - информированный источник

Президент Украины Петр Порошенко своим указом прекратил украинского гражданство экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Действительно, такое решение есть. Указ уже подписан", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее об этом заявил депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственные источники. "Мне подтверждают: это правда... Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

Издание "Страна" также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента Украины, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п.2 ст.19 закона о гражданстве: "Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст.9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".

Официального подтверждения данной информации пока нет.

М.Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

Затем М.Саакашвили заявил о намерении создать собственную партию на Украине и неоднократно публично критиковал действия украинской власти, в том числе президента П.Поршенко.

Согласно закону "О гражданстве Украины", гражданство прекращается соответствующим указом президента Украины. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа.

В Грузии против М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин исключает возможность выдачи Тбилиси М.Саакашвили, пока он является украинским гражданином. "В настоящее время Михаил Саакашвили является гражданином Украины и по нашей Конституции экстрадировать его в другую страну невозможно, но мы имеем полный контакт с грузинскими коллегами и готовы ответить на все их вопросы", - заявил Е.Енин в конце июня сего года.

На этой неделе М.Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, что в ходе визита несколько дней назад в Грузию президент Петр Порошенко встретился в Батуми с бывшим премьер-министром Грузии, олигархом Бидзиной Иванишвили и обсуждал с ним вопрос лишения его украинского гражданства и экстрадиции в Грузию.

Грузинский телеканал "Имеди" сообщает также, что генеральная прокуратура Украины на этой неделе выдала санкцию на арест бывшего мэра Киева Леонида Черновицкого, который избегает допроса по возбужденному против него уголовному делу о злостном использовании служебного положения.

Бывший мэр Киева Л.Черновицкий уже несколько лет проживает в Грузии в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался баллотироваться в парламент Грузии, но потом раздумал.