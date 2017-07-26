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Дальнее зарубежье 26.07.2017 18:29

Переговоры Британии с ЕС о переходном периоде перед Brexit начнутся осенью - министр финансов

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступает за скорейшее начало переговоров с Европейским союзом о подготовительном периоде перед окончательным отказом Британии от членства в ЕС (Brexit), в интервью ITV News в среду он заявил, что такие переговоры могут начаться уже в сентябре.

"Мы надеемся начать этот важный этап к сентябрю или октябрю, и мы ожидаем, что появится возможность обговорить более широкий круг вопросов", - сказал министр.

Из его комментариев следует, что правительство Великобритании смирилось с идеей длительного обсуждения условий Brexit и осознало необходимость временного решения.

"Мы надеемся как можно быстрее достичь соглашения о временных договоренностях с ЕС", - заявил Ф.Хэммонд.

Продолжительность переходного периода остается предметом споров в кабинете министров. По мнению Ф.Хэммонда, такая подготовка к Brexit должна занять как минимум пару лет. Министр торговли Лайам Фокс, однако, полагает, что для нее хватит и нескольких месяцев.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, ХЭММОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]