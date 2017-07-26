Переговоры Британии с ЕС о переходном периоде перед Brexit начнутся осенью - министр финансов

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступает за скорейшее начало переговоров с Европейским союзом о подготовительном периоде перед окончательным отказом Британии от членства в ЕС (Brexit), в интервью ITV News в среду он заявил, что такие переговоры могут начаться уже в сентябре.
"Мы надеемся начать этот важный этап к сентябрю или октябрю, и мы ожидаем, что появится возможность обговорить более широкий круг вопросов", - сказал министр.
Из его комментариев следует, что правительство Великобритании смирилось с идеей длительного обсуждения условий Brexit и осознало необходимость временного решения.
"Мы надеемся как можно быстрее достичь соглашения о временных договоренностях с ЕС", - заявил Ф.Хэммонд.
Продолжительность переходного периода остается предметом споров в кабинете министров. По мнению Ф.Хэммонда, такая подготовка к Brexit должна занять как минимум пару лет. Министр торговли Лайам Фокс, однако, полагает, что для нее хватит и нескольких месяцев.
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