Переговоры Британии с ЕС о переходном периоде перед Brexit начнутся осенью - министр финансов

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступает за скорейшее начало переговоров с Европейским союзом о подготовительном периоде перед окончательным отказом Британии от членства в ЕС (Brexit), в интервью ITV News в среду он заявил, что такие переговоры могут начаться уже в сентябре.

"Мы надеемся начать этот важный этап к сентябрю или октябрю, и мы ожидаем, что появится возможность обговорить более широкий круг вопросов", - сказал министр.

Из его комментариев следует, что правительство Великобритании смирилось с идеей длительного обсуждения условий Brexit и осознало необходимость временного решения.

"Мы надеемся как можно быстрее достичь соглашения о временных договоренностях с ЕС", - заявил Ф.Хэммонд.

Продолжительность переходного периода остается предметом споров в кабинете министров. По мнению Ф.Хэммонда, такая подготовка к Brexit должна занять как минимум пару лет. Министр торговли Лайам Фокс, однако, полагает, что для нее хватит и нескольких месяцев.