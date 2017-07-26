В Одесской области задержаны 11 участников беспорядков у здания суда

Сотрудники полиции стабилизировали ситуацию около здания Ширяевского районного суда в Одесской области, сообщил в среду представитель управления полиции в Одесской области Иван Ищенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на данный момент задержаны 11 человек, участвовавших в нарушениях общественного порядка.

В свою очередь пресс-служба управления полиции в области сообщила, что один из участников конфликта у здания суда швырнул бутылку с зажигательной смесью, и сейчас полиция устанавливает его личность.

В среду в Ширяево прошла очередная акция протеста, сопровождавшаяся конфликтами между сторонниками и противниками судьи Сергея Палия, а также противостоянием с полицией. Участники конфликта использовали газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью, однако это не привело к воспламенению каких-либо объектов.

В минувшую пятницу, 21 июля, около 30 человек заблокировали здание Ширяевского районного суда. Участники акции требовали от одного из судей принять правомерные решения по ряду разбирательств или написать заявление об отставке. Судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая сбила мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.

По факту этих событий правоохранительные органы начали ряд уголовных производств по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", " хулиганство" и другим.