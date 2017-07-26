В Одесской области задержаны 11 участников беспорядков у здания суда

Сотрудники полиции стабилизировали ситуацию около здания Ширяевского районного суда в Одесской области, сообщил в среду представитель управления полиции в Одесской области Иван Ищенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что на данный момент задержаны 11 человек, участвовавших в нарушениях общественного порядка.
В свою очередь пресс-служба управления полиции в области сообщила, что один из участников конфликта у здания суда швырнул бутылку с зажигательной смесью, и сейчас полиция устанавливает его личность.
В среду в Ширяево прошла очередная акция протеста, сопровождавшаяся конфликтами между сторонниками и противниками судьи Сергея Палия, а также противостоянием с полицией. Участники конфликта использовали газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью, однако это не привело к воспламенению каких-либо объектов.
В минувшую пятницу, 21 июля, около 30 человек заблокировали здание Ширяевского районного суда. Участники акции требовали от одного из судей принять правомерные решения по ряду разбирательств или написать заявление об отставке. Судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.
Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая сбила мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.
По факту этих событий правоохранительные органы начали ряд уголовных производств по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", " хулиганство" и другим.
Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг
Блогер Лапшин не будет подавать апелляцию в Азербайджане, просит об экстрадиции в Израиль – адвокат
Президент Алиев наградил главу районной ИВ орденом «За Службу Родине»
Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США, Brent превышала $51 за баррель
Азербайджанский Rabitabank увеличил в I полугодии активы на 21%
В Таиланде в море выпустили более 1 тыс. черепах, дабы укрепить карму короля
Террористка-смертница, собиравшаяся устроить взрыв в Ростове-на-Дону, приговорена к трем годам колонии
Великобритания вслед за Францией планирует запретить продажу бензиновых автомобилей
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»