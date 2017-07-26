Трамп вернул запрет трансгендерам служить в армии США, отменив решение Обамы

Трансгендеры не будут допускаться до несения воинской службы в вооруженных силах США, об этом президент страны Дональд Трамп написал в среду в своем "Твиттере".
"После консультаций с моими генералами и специалистами военного дела, пожалуйста, имейте в виду, что администрация США не примет и не допустит трансгендеров до какой-либо службы в американских вооруженных силах", - написал он в своем микроблоге.
"Наши военные должны быть сосредоточены на решительных и подавляющих победах и не могут быть обременены огромными медицинскими затратами и перебоями, которые последуют за (службой - ИФ) трансгендерами в вооруженных силах. Спасибо", - добавил Д.Трамп.
В 2016 году, когда администрацию США возглавлял Барак Обама, американский Пентагон снял запрет, в соответствии с которым трансгендерам в США не разрешалось нести военную службу. Однако сменивший Б.Обаму на посту президента Д.Трамп не раз выражал иную точку зрения в отношении вопроса трансгендеров.
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