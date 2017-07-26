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26.07.2017 18:33

Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 6,8 млн манатов на строительство автодороги Йени Дашкенд - Умудалылар в Бардинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Автодорога Йени Дашкенд - Умудалылар соединяет 17 населенных пунктов, в которых проживают 15 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]