Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 6,8 млн манатов на строительство автодороги Йени Дашкенд - Умудалылар в Бардинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Автодорога Йени Дашкенд - Умудалылар соединяет 17 населенных пунктов, в которых проживают 15 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Р.Бабаев