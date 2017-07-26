Число уехавших на заработки за границу граждан Белоруссии выросло, приехавших в республику трудовых мигрантов - снизилось

Количество отправившихся на заработки за границу белорусов выросло в первом полугодии 2017 года на 23,77%, почти 60% из них уехали в Россию, свидетельствуют данные министерства внутренних дел Белоруссии.
Как сообщили в МВД, за январь-июнь из республики за рубеж на заработки уехали 5018 человек против 3825 в 2016 году.
Большая часть уехавших, почти 59,61% или 2991 человек, отправились на заработки в Россию, 1119 человек уехали в Польшу, 432 - в США, уточнили в министерстве.
В то же время, отметили там, число приехавших в республику трудовых мигрантов сократилось за первое полугодие на 22,19%.
Согласно официальной статистике, за январь-июнь в Белоруссию для работы въехали 8627 трудовых мигрантов против 11087 за аналогичный прошлогодний период.
Больше всего трудовых мигрантов прибыло в Белоруссию из Китая - 3086. В тройке лидеров также Украина (2339) и Россия (1222). Что касается иных партнеров по ЕАЭС, то из Армении на работу в Белоруссию приехали 196 человек, из Казахстана 153, из Киргизии 28, сообщили в МВД.
В общей сложности в первом полугодии 2017 года белорусы выезжали на заработки в 22 страны, в то же время в Белоруссию приезжали трудовые мигранты из 70 стран мира, добавили в милицейском ведомстве.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 155 раз – Минобороны
Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг
Блогер Лапшин не будет подавать апелляцию в Азербайджане, просит об экстрадиции в Израиль – адвокат
Манат подешевел к евро и к рублю
Цены на нефть стабилизировались у максимумов с начала июня, Brent близка к $51
Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США, Brent превышала $51 за баррель
В Таиланде в море выпустили более 1 тыс. черепах, дабы укрепить карму короля
Террористка-смертница, собиравшаяся устроить взрыв в Ростове-на-Дону, приговорена к трем годам колонии
Великобритания вслед за Францией планирует запретить продажу бензиновых автомобилей
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»