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СНГ 26.07.2017 19:36

Число уехавших на заработки за границу граждан Белоруссии выросло, приехавших в республику трудовых мигрантов - снизилось

Количество отправившихся на заработки за границу белорусов выросло в первом полугодии 2017 года на 23,77%, почти 60% из них уехали в Россию, свидетельствуют данные министерства внутренних дел Белоруссии.

Как сообщили в МВД, за январь-июнь из республики за рубеж на заработки уехали 5018 человек против 3825 в 2016 году.

Большая часть уехавших, почти 59,61% или 2991 человек, отправились на заработки в Россию, 1119 человек уехали в Польшу, 432 - в США, уточнили в министерстве.

В то же время, отметили там, число приехавших в республику трудовых мигрантов сократилось за первое полугодие на 22,19%.

Согласно официальной статистике, за январь-июнь в Белоруссию для работы въехали 8627 трудовых мигрантов против 11087 за аналогичный прошлогодний период.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло в Белоруссию из Китая - 3086. В тройке лидеров также Украина (2339) и Россия (1222). Что касается иных партнеров по ЕАЭС, то из Армении на работу в Белоруссию приехали 196 человек, из Казахстана 153, из Киргизии 28, сообщили в МВД.

В общей сложности в первом полугодии 2017 года белорусы выезжали на заработки в 22 страны, в то же время в Белоруссию приезжали трудовые мигранты из 70 стран мира, добавили в милицейском ведомстве.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВД, МИГРАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]