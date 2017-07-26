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ТЭК 26.07.2017 19:03

Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США, Brent превышала $51 за баррель

Цены на нефть перешли к активному росту в среду на данных о падении запасов и добычи этого топлива в США, при этом цена марки Brent в ходе сессии превышала отметку в $51 за баррель впервые с 1 июня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск поднялась на $0,64 - до $50,84 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,76 - до $48,65 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей.

Товарные запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,7 млн баррелей.

Запасы дистиллятов в Штатах снизились на 1,85 млн баррелей, бензина - на 1,02 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки, до 9,41 млн б/с, и повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

Спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 0,7%, загруженность НПЗ - на 0,3 процентного пункта.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]