Семья пропавшего шведского дипломата Валленберга требует через суд доступа к архивам ФСБ

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, пропавшего в советской тюрьме, обратились в суд с требованием к Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ предоставить информацию о его судьбе после ареста, сообщил "Интерфаксу" руководитель объединения "Команда 29" адвокат Иван Павлов.

"Родственники Р.Валленберга обратились в Мещанский суд Москвы с иском к ФСБ РФ. В иске родные Валленберга требуют обязать российскую спецслужбу предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге, а также их нецензурированные копии", - сказал И.Павлов в среду.

По его словам, подачу иска также поддержала исследовательская инициатива RWI-70 (Raoul Wallenberg Research Initiative). Семья пропавшего дипломата планирует добиться доступа к архивным записям ФСБ, которые ранее предоставлялись в неполном и цензурированном виде, несмотря на огромное количество запросов от родных и историков в госорганы, которые направлялись в течение последних десятилетий.

"Судьба Р.Валленберга - одна из крупнейших мистификаций в истории России. Документам, которые запрашивают родные Валленберга, уже 70 лет, и доступ к ним должен быть открыт", - отметил И.Павлов.

По его словам, в связи с отсутствием реакции официальных органов на многочисленные внесудебные запросы, родным Р.Валленберга пришлось обратиться в судебную инстанцию.

"Теперь мы готовы добиваться информации в судебном порядке. Это дело - не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств. Если нам удастся добиться новой информации от органов, мы получим важный правовой прецедент, который поможет в дальнейшей борьбе за свободу доступа к государственной информации", - заявил руководитель "Команды 29".

В марте этого года родственники дипломата направили в ФСБ запрос, в котором просили предоставить доступ к оригиналам документов Внутренней (Лубянской) тюрьмы и тюрьмы Лефортово за 1945-1947 годы, однако запрошенных документов так и не получили.

В свою очередь племянница Р.Валленберга Мари Дюпюи заявляет, что обращение в суд остаётся единственной возможностью добиться правды о её родственнике.

"Многочисленные просьбы к российским властям на протяжении многих лет, публичные и конфиденциальные, как мои, так и экспертов-историков и шведских должностных лиц, не дали никаких результатов. Семья Рауля семь десятилетий пытались выяснить, что с ним случилось. В последние годы стало очевидным, что в российских архивных коллекциях содержатся документы, имеющие прямое отношение к судьбе Рауля, однако ни членам его семьи, ни независимым экспертам не была предоставлена возможность ознакомиться с ними. Наш поиск ответов на вопросы о судьбе Р.Валленберга продолжится, пока мы не узнаем, что с ним случилось и почему", - комментирует подачу иска племянница дипломата М.Дюпюи.

В октябре 2016 года семья Р.Валленберга и группа исследователей RWI-70 представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако власти в очередной раз отказали в доступе к архивам.

Теперь семья дипломата готова предпринять соответствующие юридические шаги. По мнению родственников и RWI-70, семьи жертв репрессий имеют право знать правду, поэтому борьба за раскрытие всей информации о Р.Валленберге будет продолжена.

Р.Валленберг, шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает множество сомнений у историков, поскольку существуют показания других заключённых, утверждавших, что они видели Р.Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.