Государство не уделяет должного внимания вопросам ухода за пожилыми людьми, отмечает Путин

Президент РФ Владимир Путин пообещал включить вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране в план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2020 года.
"У нас принята стратегия до 2025 года, а в рамках реализации стратегии правительство, по-моему, в прошлом году приняло план реализации до 2020 года - на ближайшую перспективу. И вот вопросы, которые вы сейчас подняли они, конечно, должны быть там упакованы, что называется", - заявил он в ответ на выступление директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизаветы Олескиной.
"Возможно ли сделать отдельную программу, которая на государственном уровне объединила бы, решала бы все системные вопросы долговременного ухода, которая бы собрала элементы медицинской, социальной помощи вокруг пожилого человека, которому нужна помощь, которому нужен уход?" - спросила она в ходе встречи президента с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.
"Вернемся к этому, я еще поговорю с правительством обязательно, чтобы посмотрели повнимательнее", - сказал В.Путин.
Комментируя предложение о том, чтобы полностью переписать план, президент отметил: "Я не знаю, нужно ли там все переписывать, либо что-то нужно дополнить, добавить. Во всяком случае, проблема очень чувствительная".
Также В.Путин напомнил о том, что отношение общества к пожилым людям говорит о зрелости этого общества. Поэтому это нужно как самому старшему поколению, так и подрастающему.
"Это чрезвычайно важная задача, и мы, безусловно, не уделяем ей должного внимания. Вернемся к этому, конечно", - заключил глава государства.
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