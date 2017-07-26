Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг

Азербайджан и Индонезия подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере оказания госуслуг, сообщает пресс-служба «Asan-Xidmet».
«В рамках визита в Индонезию председателя «Asan-Xidmet» Инама Керимова подписан Меморандум намерений между Госагентством по услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана и Министерством административных реформ Индонезии по вопросам сотрудничества в сфере предоставления современных коммунальных услуг», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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