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Внешняя политика 26.07.2017 18:13

Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг

Азербайджан и Индонезия подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере оказания госуслуг, сообщает пресс-служба «Asan-Xidmet».

«В рамках визита в Индонезию председателя «Asan-Xidmet» Инама Керимова подписан Меморандум намерений между Госагентством по услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана и Министерством административных реформ Индонезии по вопросам сотрудничества в сфере предоставления современных коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДОНЕЗИЯ, МЕМОРАНДУМ, ГОСУСЛУГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]