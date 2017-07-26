Президент Молдавии не видит оснований для изменения формата миротворческой операции на Днестре

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что требования об изменении миротворческой операции на Днестре "не имеют ничего общего с интересами страны".
"Я убежден, что эти заявления делаются в интересах одной партии - Демократической партии, которая управляет страной, но не представляет большинство граждан. Они должны задуматься, на каком основании требовать изменения миротворческой операции, и как это может произойти?!", - сказал президент в среду вечером на пресс-конференции в загородной резиденции в Кондрице, в 30 км от Кишинева.
По его словам, для этого необходимо расторгнуть соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье, подписанного 21 июля 1992 года.
"Они понимают, о чем идет речь?! Речь идет о соглашении, которое приостановило кровопролитие на Днестре. Это недопустимо", - заявил И.Додон.
Он вновь подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. Для этого он в субботу поедет в Бендеры вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.
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