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СНГ 26.07.2017 21:08

Президент Молдавии не видит оснований для изменения формата миротворческой операции на Днестре

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что требования об изменении миротворческой операции на Днестре "не имеют ничего общего с интересами страны".

"Я убежден, что эти заявления делаются в интересах одной партии - Демократической партии, которая управляет страной, но не представляет большинство граждан. Они должны задуматься, на каком основании требовать изменения миротворческой операции, и как это может произойти?!", - сказал президент в среду вечером на пресс-конференции в загородной резиденции в Кондрице, в 30 км от Кишинева.

По его словам, для этого необходимо расторгнуть соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье, подписанного 21 июля 1992 года.

"Они понимают, о чем идет речь?! Речь идет о соглашении, которое приостановило кровопролитие на Днестре. Это недопустимо", - заявил И.Додон.

Он вновь подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. Для этого он в субботу поедет в Бендеры вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МИРОТВОРЦЫ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]