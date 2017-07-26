Россия изложила Пхеньяну поэтапный план урегулирования на Корейском полуострове - источник

Россия представила Пхеньяну свой план урегулирования ситуации на Корейском полуострове, северокорейская сторона восприняла его с интересом, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в МИД РФ.

По его словам, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров на этой неделе провел консультации в Пхеньяне.

"Обсуждались вопросы урегулирования на Корейском полуострове. В частности, с российской стороны был изложен российский поэтапный план корейского урегулирования", - сказал источник, добавив, что план "был с интересом воспринят корейской стороной".

В Москве, отметил он, "рассчитывают на продолжение конструктивного обмена мнениями по данной проблематике".

Собеседник агентства пояснил, что данный план - часть "российско-китайской совместной дорожной карты" по решению проблем Корейского полуострова.

Он добавил, что в Пхеньяне О.Бурмистров провел консультации с директором департамента Северной Америки МИД КНДР и был принят заместителем министра иностранных дел Северной Кореи.

Накануне о визите российского дипломата в Пхеньян сообщило посольство КНДР в Москве.

В начале июля Москва и Пекин выдвинули совместную инициативу по решению проблем Корейского полуострова, в частности, предложили КНДР ввести запрет на ядерные и ракетные испытания, а Вашингтону и Сеулу отказаться от масштабных совместных учений.

"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений", - говорилось в тексте совместного заявления внешнеполитических ведомств России и Китая.

"Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную", - отмечалось в заявлении.

В нем поясняется, что совместная российско-китайская инициатива основана на предложенных китайской стороной идеях "двойного замораживания" (ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Южной Кореи) и "параллельного продвижения" к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию на полуострове механизма мира, а также на российском поэтапном плане корейского урегулирования.