Саакашвили, который находится в США, могут арестовать в киевском аэропорту и выдать Грузии - депутат из Блока Порошенко

Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства во время поездки в США, вынуждают обратиться за политическим убежищем в этой стране и таким образом устраняют из украинского политического процесса, заявил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.
"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины в среду.
Накануне М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.
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