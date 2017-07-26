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СНГ 26.07.2017 21:47

Саакашвили, который находится в США, могут арестовать в киевском аэропорту и выдать Грузии - депутат из Блока Порошенко

Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства во время поездки в США, вынуждают обратиться за политическим убежищем в этой стране и таким образом устраняют из украинского политического процесса, заявил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины в среду.

Накануне М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]