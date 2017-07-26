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Регион 26.07.2017 22:00

Тегеран и Пхеньян готовы к очередному пуску ракет - ТВ

Иран и КНДР планируют осуществить новые ракетные пуски, сообщает американский телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По его сведениям, запуск межконтинентальной баллистической ракеты может быть осуществлен в КНДР к годовщине подписания Корейского соглашения о перемирии в 1953 году, которое приходится на четверг, 27 июля.

Что же касается Ирана, продолжает "Фокс ньюс", то запуск на орбиту ракеты-носителя "Симорг" со спутником ожидается в любое ближайшее время.

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Тэги: США, ИРАН, КНДР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]