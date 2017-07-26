Тегеран и Пхеньян готовы к очередному пуску ракет - ТВ

Иран и КНДР планируют осуществить новые ракетные пуски, сообщает американский телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По его сведениям, запуск межконтинентальной баллистической ракеты может быть осуществлен в КНДР к годовщине подписания Корейского соглашения о перемирии в 1953 году, которое приходится на четверг, 27 июля.

Что же касается Ирана, продолжает "Фокс ньюс", то запуск на орбиту ракеты-носителя "Симорг" со спутником ожидается в любое ближайшее время.