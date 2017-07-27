Саакашвили намерен бороться за возвращение в Украину

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили заявляет, что будет бороться за возвращение в Украину.

В обнародованном видеообращении М.Саакашвили заявляет, что лишение его украинского гражданства является прямым сигналом для общества, что "на Украине уже не будут продолжены игры по имени - демократия".

"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) осуществил недавний визит в Грузию не для установления связей между двумя странами, а для договоренностей между двумя олигархическими режимами, договоренностей между украинцем Порошенко и крупнейшим акционером "Газпрома", грузинским олигархом русского проекта Иванишвили (олигарх Бидзина Иванишвили - ИФ)", - заявляет М.Саакашвили в видеообращении, распространенном в социальной сети Фейсбук.

Он обратился к президенту П.Порошенко, что не намерен добиваться статуса беженца для возвращения в Украину.

"Несмотря на вашу подпись, мое сердце принадлежит Украине", - заявляет Саакашвили.