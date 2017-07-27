Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9798 RUR   0.0284 GBR   2.214 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 35° 29 Июл 26° 35° 30 Июл 25° 32°

СНГ 27.07.2017 09:00

Саакашвили намерен бороться за возвращение в Украину

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили заявляет, что будет бороться за возвращение в Украину.

В обнародованном видеообращении М.Саакашвили заявляет, что лишение его украинского гражданства является прямым сигналом для общества, что "на Украине уже не будут продолжены игры по имени - демократия".

"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) осуществил недавний визит в Грузию не для установления связей между двумя странами, а для договоренностей между двумя олигархическими режимами, договоренностей между украинцем Порошенко и крупнейшим акционером "Газпрома", грузинским олигархом русского проекта Иванишвили (олигарх Бидзина Иванишвили - ИФ)", - заявляет М.Саакашвили в видеообращении, распространенном в социальной сети Фейсбук.

Он обратился к президенту П.Порошенко, что не намерен добиваться статуса беженца для возвращения в Украину.

"Несмотря на вашу подпись, мое сердце принадлежит Украине", - заявляет Саакашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, БОРЬБА


Похожие новости


Саакашвили анонсировал большое объединение демократических сил Украины и допустил досрочные выборы Саакашвили на митинге в центре Киева призывает к досрочным выборам в Раду Саакашвили собрался возглавить новую партию, чтобы добиваться досрочных выборов и смены политической элиты Украины Саакашвили допускает свой приезд в Грузию в связи с парламентскими выборами Саакашвили намерен направить часть сверхплановых поступлений Одесской таможни на строительство дорог Саакашвили заявляет, что не хочет быть премьером Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]