Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил на уровне 1,701 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1,9984 манат/1EUR (26 июля - 1,9798 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0,0286 манат/1RUB (26 июля - 0,0284 манат/1RUB).

Н.Аббасова