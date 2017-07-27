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Финансы 27.07.2017 09:21

Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил на уровне 1,701 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1,9984 манат/1EUR (26 июля - 1,9798 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0,0286 манат/1RUB (26 июля - 0,0284 манат/1RUB).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]