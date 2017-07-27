Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9984 RUR   0.0286 GBR   2.2356 TRY   0.4823

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 36° 29 Июл 26° 35° 30 Июл 25° 32°

Происшествия 27.07.2017 11:13

Четыре человека погибли, восемь пострадали при столкновении автобуса с детьми и легковушки на Кубани

Перевозивший детей автобус и легковой автомобиль столкнулись в Темрюкском районе Краснодарского края в четверг утром, есть погибшие и пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса.

"По предварительным данным, в районе поселка Ильич 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21111, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Mercedes, который продолжая движение, столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями", - сказал сотрудник пресс-службы.

В момент аварии в автобусе кроме водителя находились 32 пассажира.

В оперативных службах региона агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что автобус следовал из Крыма в Анапу и перевозил детей.

По предварительным данным, среди детей погибших нет.

Пресс-служба администрации края сообщает, что губернатор Кубани поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аварии автобуса и легкового автомобиля в Темрюкском районе.

На место аварии оперативно выехали специалисты из Детской краевой клинической больницы - хирурги, травматологи, реаниматологи. Работают четыре бригады скорой помощи, три реанимобиля. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Кроме того, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Темрюкском районе организованы места для временного размещения пассажиров автобуса, отмечает пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, ДТП


Похожие новости


Четыре человека погибли в автоаварии на Кубани

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]