Четыре человека погибли, восемь пострадали при столкновении автобуса с детьми и легковушки на Кубани

Перевозивший детей автобус и легковой автомобиль столкнулись в Темрюкском районе Краснодарского края в четверг утром, есть погибшие и пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.
В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса.
"По предварительным данным, в районе поселка Ильич 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21111, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Mercedes, который продолжая движение, столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями", - сказал сотрудник пресс-службы.
В момент аварии в автобусе кроме водителя находились 32 пассажира.
В оперативных службах региона агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что автобус следовал из Крыма в Анапу и перевозил детей.
По предварительным данным, среди детей погибших нет.
Пресс-служба администрации края сообщает, что губернатор Кубани поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аварии автобуса и легкового автомобиля в Темрюкском районе.
На место аварии оперативно выехали специалисты из Детской краевой клинической больницы - хирурги, травматологи, реаниматологи. Работают четыре бригады скорой помощи, три реанимобиля. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Кроме того, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Темрюкском районе организованы места для временного размещения пассажиров автобуса, отмечает пресс-служба.
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