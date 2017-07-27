В РФ пресечена деятельность преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту оружия в ЦФО - ФСБ

ФСБ России сообщает о пресечении деятельности членов преступной группы неонацистского толка, занимающейся незаконным оборотом оружия в Центральном федеральном округе и о задержании организатора криминального бизнеса и его сообщников.
"ФСБ совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе (ЦФО), а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия. 25-26 июля в Москве и Московской области задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" в четверг официальном сообщении ЦОС ФСБ.
Спецслужба сообщает, что в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъят пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов, ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), 3 кг взрывчатых веществ, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше полутора тысяч патронов различного калибра.
"Прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия", - отмечает ЦОС ФСБ.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.3 ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.
Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы, установлению фактов их возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории РФ.
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