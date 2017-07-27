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Регион 27.07.2017 11:43

Подозреваемый в превышении полномочий вице-губернатор Приморья Вишняков заключен под стражу

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг отправил под арест задержанного накануне вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.

"Суд избрал Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Мера пресечения чиновнику избрана в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что в среду были задержаны Е.Вишняков и мэр Уссурийска Евгений Корж. Чиновников подозревают в совершении должностных преступлений. В частности, речь идет о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском, который строится в рамках программы "Жилье для российской семьи".

Официальные ведомства эту информацию не комментируют.

Е.Вишняков пришел на работу в администрацию Приморья в феврале 2015 года. Он курирует вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Е.Корж избирался депутатом думы города Владивостока, с января 2014 года был помощником губернатора Приморского края по вопросам земельных отношений. В декабре 2014 года назначен главой администрации Уссурийского городского округа.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, ЧИНОВНИК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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