Подозреваемый в превышении полномочий вице-губернатор Приморья Вишняков заключен под стражу

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг отправил под арест задержанного накануне вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.



"Суд избрал Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.



Мера пресечения чиновнику избрана в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).



Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что в среду были задержаны Е.Вишняков и мэр Уссурийска Евгений Корж. Чиновников подозревают в совершении должностных преступлений. В частности, речь идет о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском, который строится в рамках программы "Жилье для российской семьи".



Официальные ведомства эту информацию не комментируют.



Е.Вишняков пришел на работу в администрацию Приморья в феврале 2015 года. Он курирует вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.



Е.Корж избирался депутатом думы города Владивостока, с января 2014 года был помощником губернатора Приморского края по вопросам земельных отношений. В декабре 2014 года назначен главой администрации Уссурийского городского округа.