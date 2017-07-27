Подозреваемый в превышении полномочий вице-губернатор Приморья Вишняков заключен под стражу

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг отправил под арест задержанного накануне вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.
"Суд избрал Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.
Мера пресечения чиновнику избрана в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).
Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что в среду были задержаны Е.Вишняков и мэр Уссурийска Евгений Корж. Чиновников подозревают в совершении должностных преступлений. В частности, речь идет о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском, который строится в рамках программы "Жилье для российской семьи".
Официальные ведомства эту информацию не комментируют.
Е.Вишняков пришел на работу в администрацию Приморья в феврале 2015 года. Он курирует вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Е.Корж избирался депутатом думы города Владивостока, с января 2014 года был помощником губернатора Приморского края по вопросам земельных отношений. В декабре 2014 года назначен главой администрации Уссурийского городского округа.
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