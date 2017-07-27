Любовь и верность чествовали в Гяндже

26 июля с.г. в городе Гяндже от имени Россотрудничества председатель Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Валерий Козин и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений Узеир Алиев вручили двум семьям дипломы и медали «За любовь и верность». Среди награждённых – семейные пары: Валех Гусейнов и Ирина Калашникова, состоящие в браке 42 года, и Исраил Мамедов и Рена Гаджиева, семейный стаж – 37 лет.

Обе пары достойно воспитали своих детей, а сейчас много времени уделяют внукам. Валех Гусейнов является директором общеобразовательной школы № 29 города Гянджи, а его супруга – редактором газеты «Гянджинские новости», выходящей на русском языке. Исраил Мамедов занимается юридическими вопросами российских соотечественников, проживающих в западном регионе Азербайджана, а его супруга – домохозяйка.

Ранее проходивший только в городе Баку праздник любви и верности с этого года шагнул в город Гянджу. Его проведение в городе Гяндже станет традиционным.

Фотографии:

1. В городе Гяндже вручили медали «За любовь и верность»

2. Семья Мамедовых

3. Председатель Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана В.Козин награждает В.Гусейнова и И.Калашникову