Леопард напал на решившую с ним поиграть девочку в контактном зоопарке в Саратове, ребенок госпитализирован

Полиция Саратова проводит проверку по факту нападения леопарда на пятилетнюю девочку в контактном зоопарке во Фрунзенском районе Саратова, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МВД по региону в четверг.



Инцидент произошел накануне в контактном зоопарке, расположенном в ТК "Манеж" на Проспекте Кирова.



По предварительной информации, животное напало на девочку, когда та решила с ним поиграть, сказал собеседник агентства.



По итогам проверки будет принято процессуальное решение.



В региональном Минздраве агентству сообщили, что девочку отправили в 3-ю клиническую больницу города.



"Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - сказал представитель Минздрава.