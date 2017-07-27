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27.07.2017 12:17

Тимошенко раскритиковала президента Украины за лишение Саакашвили украинского гражданства

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает расправой с оппонентами и желанием удержаться при власти лишение президентом Украины Петром Порошенко украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

"Лишение Саакашвили украинского гражданства - это грязная политика, которую нынешняя власть во главе с президентом Петром Порошенко совершает по отношению к своим оппонентам. У Порошенко лишь одна цель - удержаться у власти при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении Ю.Тимошенко, распространенном в четверг.

По ее словам, вместо борьбы с коррупцией П.Порошенко "по политическим мотивам, пятная репутацию президента Украины и всего государства, лишает украинского гражданства Саакашвили".

Ю.Тимошенко задалась вопросом: "Кого еще избавит от гражданства президент Петр Порошенко? Или кого он решит бросить за решетку или лишить имущества? И как долго он сможет на встречах с западными партнерами делать вид, что "все о′кей, у нас идут реформы"?

Лидер "Батькивщины" убеждена, что такое поведение первого лица государства "позорит Украину в глазах всего мира и должно получить надлежащую оценку мирового сообщества".

Ю.Тимошенко также заверила, что ее команда выдержит "все атаки со стороны властей".

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Украины П.Порошенко издал указ о лишении М.Саакашвили украинского гражданства.

Причиной данного решения было названо сокрытие М.Саакашвили при получении гражданства фактов, предоставленных Генеральной прокуратурой Грузии недавно, заявил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

25 июля М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]