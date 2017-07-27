Минздрав отбирает подрядчика на строительство Геранбойской центральной районной больницы

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика на строительство (первого этапа) Геранбойской центральной районной больницы.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

К тендеру допускаются компании, имеющие как минимум трехлетний опыт выполнения работ по строительству объектов здравоохранения.

Тендерные предложения принимаются до 24 августа 2017 года. Тендерная процедура состоится 25 августа.

Р.Бабаев