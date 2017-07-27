Минздрав отбирает подрядчика на строительство Геранбойской центральной районной больницы

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика на строительство (первого этапа) Геранбойской центральной районной больницы.
Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.
К тендеру допускаются компании, имеющие как минимум трехлетний опыт выполнения работ по строительству объектов здравоохранения.
Тендерные предложения принимаются до 24 августа 2017 года. Тендерная процедура состоится 25 августа.
Р.Бабаев
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют визит в Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 155 раз – Минобороны
Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана предлагает упростить кредитование сектора АПК
"Сафмар" продает 24,66% "М.Видео" по 405 руб. за акцию
Манат к доллару незначительно укрепился на валютном аукционе в четверг
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Число жертв ДТП в России в первом полугодии текущего года снизилось на 10% - МВД
Прекращение украинского гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, поясняют в администрации Порошенко
КС Молдавии счел неконституционным назначенный президентом Додоном консультативный референдум и отменил его
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Любовь и верность чествовали в Гяндже
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»