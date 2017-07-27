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Здравоохранение 27.07.2017 11:15

Минздрав отбирает подрядчика на строительство Геранбойской центральной районной больницы

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика на строительство (первого этапа) Геранбойской центральной районной больницы.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

К тендеру допускаются компании, имеющие как минимум трехлетний опыт выполнения работ по строительству объектов здравоохранения.

Тендерные предложения принимаются до 24 августа 2017 года. Тендерная процедура состоится 25 августа.

Р.Бабаев

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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]