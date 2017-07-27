Цена размещения в рамках продажи 24,66% ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) структурой группы "Сафмар" Lagranolia Holdings Limited составила 405 рублей за акцию, говорится в сообщении ритейлера.



О продаже этого пакета, ранее приобретенного в рамках оферты у миноритариев, через процедуру ускоренного сбора заявок "Сафмар" сообщил в среду поздно вечером. Букраннером выступил "ВТБ Капитал".



Официального ценового диапазона не объявлялось - инвесторы выставляли заявки с дисконтом к цене закрытия торгов. Торги акциями на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) закрылись в среду на отметке в 431,7 рубля за бумагу.



Заявки подавались в диапазоне 403-407 рублей за акцию, через несколько часов инвесторам сообщили, что книга подписана по цене 405 рублей за бумагу, и заявки по цене ниже этой удовлетворяться не будут, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.



Цена в 405 рублей за акцию соответствует дисконту к рынку в размере примерно 6,2%.



Исходя из цены размещения, за весь пакет в размере 24,66% акционер получит 17,95 млрд рублей. Расчеты с миноритариями в рамках оферты производились по курсу 56,9 руб./$1, и, таким образом, за акцию "Сафмар" заплатил около 398,3 рубля. Таким образом, по итогам размещения на рынке "Сафмар" выручит за пакет примерно на 300 млн рублей больше, чем заплатил за него.



Инвесторам предложены обыкновенные акции с листингом на "Московской бирже". Продавцом выступает Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу "Сафмар". "М.Видео" в результате этого размещения средств не получит.



Продающий акционер и группа "Сафмар" взяли на себя обязательство не продавать акции компании в течение 90 дней после сделки.



"М.Видео" - крупнейший в России электронный ритейлер по объему выручки с листингом на "Московской бирже". В I квартале 2017 года выручка "М.Видео" сократилась на 3% на фоне спада на рынке бытовой техники и электроники. LfL-продажи упали на 6,5%.



Группа "Сафмар" семьи Гуцериевых-Шишхановых закрыла сделку по выкупу 57,7% "М.Видео" за $725 млн (исходя из цены $7 за акцию) у президента компании Александра Тынкована и его партнеров в апреле этого года. Одновременно была выставлена оферта миноритариям по той же цене, итоги которой были раскрыты в среду. Lagranolia Holdings, от имени которой выставлялась оферта, стала владельцем 24,66% акций компании. Суммарная доля "Сафмара" выросла с 57,68% до 82,34% (теперь пакет "Сафмара" вернется к исходным 57,68%).