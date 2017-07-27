Казахстан определился с вариантом реструктуризации долга МБА на $250 млн

Национальный банк Казахстана определился с вариантом реструктуризации долга ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), в ценные бумаги которого было инвестировано $250 млн из средств ЕНПФ.
На общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, план реструктуризации внешних обязательств МБА был поддержан 93,9% голосов кредиторов при необходимых 66,6%.
"Нацбанком совместно с правительством Казахстана был выбран вариант реструктуризации, предусматривающая обмен долга МБА на 15-ти летние суверенные облигации Азербайджана с купонным вознаграждением 3,5% годовых", - сообщает сайт Tengrinews.kz.
По данным сайта 50,2% кредиторов МБА выбрали именно этот вариант реструктуризации долга МБА.
"По информации МБА завершение процедуры реструктуризации ожидается в первой половине сентября текущего года. В настоящее время со стороны Национального банка Казахстана проводится вся необходимая работа, направленная на получение возмещения по пенсионным активам, согласно одобренному плану реструктуризации МБА", - прокомментировали в Нацбанке.
Как сообщалось ранее, иностранные кредиторы МБА на заседании 18 июля озвучили итоговое решение по плану реструктуризации его внешних обязательств на $3,34 млрд. Банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств, для того, чтобы план был принят.
МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
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