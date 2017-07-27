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Финансы 27.07.2017 11:27

Казахстан определился с вариантом реструктуризации долга МБА на $250 млн

Национальный банк Казахстана определился с вариантом реструктуризации долга ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), в ценные бумаги которого было инвестировано $250 млн из средств ЕНПФ.

На общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, план реструктуризации внешних обязательств МБА был поддержан 93,9% голосов кредиторов при необходимых 66,6%.

"Нацбанком совместно с правительством Казахстана был выбран вариант реструктуризации, предусматривающая обмен долга МБА на 15-ти летние суверенные облигации Азербайджана с купонным вознаграждением 3,5% годовых", - сообщает сайт Tengrinews.kz.

По данным сайта 50,2% кредиторов МБА выбрали именно этот вариант реструктуризации долга МБА.

"По информации МБА завершение процедуры реструктуризации ожидается в первой половине сентября текущего года. В настоящее время со стороны Национального банка Казахстана проводится вся необходимая работа, направленная на получение возмещения по пенсионным активам, согласно одобренному плану реструктуризации МБА", - прокомментировали в Нацбанке.

Как сообщалось ранее, иностранные кредиторы МБА на заседании 18 июля озвучили итоговое решение по плану реструктуризации его внешних обязательств на $3,34 млрд. Банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств, для того, чтобы план был принят.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, КАЗАХСТАН, ДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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