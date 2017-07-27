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Регион 27.07.2017 13:05

Генпрокуратура РФ: За первую половину текущего года удалось предотвратить 12 терактов

В первом полугодии 2017 года в России было зарегистрировано 13 терактов, 12 из них были предотвращены, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии приготовления", - сказал А.Буксман в четверг на заседании коллегии ведомства в четверг.

По его словам, в первом полугодии 2017 года в условии общего снижения преступлений террористического характера на 14 процентов, на 60 процентов возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации.

Также возросло количество выявленных случаев организации деятельности террористических организаций и участия в них и публичных призывов к терроризму, сообщил А.Буксман.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]