Генпрокуратура РФ: За первую половину текущего года удалось предотвратить 12 терактов

В первом полугодии 2017 года в России было зарегистрировано 13 терактов, 12 из них были предотвращены, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.



"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии приготовления", - сказал А.Буксман в четверг на заседании коллегии ведомства в четверг.



По его словам, в первом полугодии 2017 года в условии общего снижения преступлений террористического характера на 14 процентов, на 60 процентов возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации.



Также возросло количество выявленных случаев организации деятельности террористических организаций и участия в них и публичных призывов к терроризму, сообщил А.Буксман.