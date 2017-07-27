Генпрокуратура РФ: За первую половину текущего года удалось предотвратить 12 терактов

В первом полугодии 2017 года в России было зарегистрировано 13 терактов, 12 из них были предотвращены, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии приготовления", - сказал А.Буксман в четверг на заседании коллегии ведомства в четверг.
По его словам, в первом полугодии 2017 года в условии общего снижения преступлений террористического характера на 14 процентов, на 60 процентов возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации.
Также возросло количество выявленных случаев организации деятельности террористических организаций и участия в них и публичных призывов к терроризму, сообщил А.Буксман.
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