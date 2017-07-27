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Происшествия 27.07.2017 13:22

Помощник капитана пропал с судна "Николай Касаткин" в Японском море, проводится проверка

Сахалинские следователи выясняют обстоятельства исчезновения третьего помощника капитана с борта судна "Николай Касаткин" при переходе из Южной Кореи в Охотское море, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"Проводится процессуальная проверка по факту исчезновения третьего помощника капитана с борта рефрижераторного судна "Николай Касаткин" в Японском море по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователи установили, что 26 июля 2017 года в 16:40 мск члены экипажа обнаружили отсутствие на борту судна третьего помощника капитана. В это время "Николай Касаткин" шел из южнокорейского порта Пусан в Охотское море.

О происшествии моряки оповестили ближайшие суда и береговую охрану Японии, был подан сигнал бедствия "человек за бортом", проводятся поисковые мероприятия.

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Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, МОРЯК, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]