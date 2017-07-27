Сахалинские следователи выясняют обстоятельства исчезновения третьего помощника капитана с борта судна "Николай Касаткин" при переходе из Южной Кореи в Охотское море, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.



"Проводится процессуальная проверка по факту исчезновения третьего помощника капитана с борта рефрижераторного судна "Николай Касаткин" в Японском море по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, следователи установили, что 26 июля 2017 года в 16:40 мск члены экипажа обнаружили отсутствие на борту судна третьего помощника капитана. В это время "Николай Касаткин" шел из южнокорейского порта Пусан в Охотское море.



О происшествии моряки оповестили ближайшие суда и береговую охрану Японии, был подан сигнал бедствия "человек за бортом", проводятся поисковые мероприятия.